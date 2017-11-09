CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Шотландії поруч з притулком Smyllum Park виявили братську могилу, в якій були поховані понад 400 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Шотландії під будівлею дитбудинку знайшли останки понад 400 дітей
Зараз поліція проводить розслідування за фактом жорстокого поводження з дітьми
Фото:cascadenews.co.uk
Про це повідомляє The Guardian.
Дитячий будинок працював з 1864 по 1981 рік, і за цей період через заклад пройшли понад 11 тисяч дітей.
У 2004 році стало відомо про жорстоке поводження з вихованцями. Притулок раніше належав організації "Сестри милосердя".
Видання зазначає, що згідно з архівними даними, більшість дітей у притулку вмирали з природних причин, в основному від таких захворювань, як туберкульоз і пневмонія.
Зараз поліція проводить розслідування за фактом жорстокого поводження з дітьми.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 09 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа