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В Шотландії під будівлею дитбудинку знайшли останки понад 400 дітей

Зараз поліція проводить розслідування за фактом жорстокого поводження з дітьми
У Шотландії поруч з притулком Smyllum Park виявили братську могилу, в якій були поховані понад 400 дітей.
В Шотландії під будівлею дитбудинку знайшли останки понад 400 дітей Фото:cascadenews.co.uk

Про це повідомляє The Guardian.

Дитячий будинок працював з 1864 по 1981 рік, і за цей період через заклад пройшли понад 11 тисяч дітей.

У 2004 році стало відомо про жорстоке поводження з вихованцями. Притулок раніше належав організації "Сестри милосердя".

Видання зазначає, що згідно з архівними даними, більшість дітей у притулку вмирали з природних причин, в основному від таких захворювань, як туберкульоз і пневмонія.

Зараз поліція проводить розслідування за фактом жорстокого поводження з дітьми.

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11 09 2017 23:40
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