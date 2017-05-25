В Словенії з'явився перший в світі цифровий пам'ятник

На перший погляд пам'ятник виглядає, як звичайний надгробок, однак, коли біля нього хтось перебуває, він активізується протягом декількох хвилин, перетворюючись в інтерактивний екран

В Словенії встановили перший у світі цифровий надгробок з 48-дюймовим сенсорним екраном.

Пам'ятник встановлений на кладовищі в Марібор, другому за величиною місті Словенії. Футуристичний надгробок має функцію перегляду фото і відео з загиблим та інший цифровий контент.

"Надгробок дозволяє розмістити будь-що поряд з прізвищем та ім'ям небіжчика, можна, за бажання, написати цілий роман. Можна навіть завантажити фотографії або фільми", - розповів очільник компанії Bioenergija, яка займається продажем девайсу, Сасо Радовановік, повідомляє DailyMail.

На перший погляд пам'ятник виглядає, як звичайний надгробок, однак, коли біля нього хтось перебуває, він активізується протягом декількох хвилин, перетворюючись в інтерактивний екран.



Фото: ЕРА

Така функція допомагає економити енергію і продовжує термін експуатації екрану.

Ціна надгробку 3000 євро ($ 3189). Достеменно невідомо чи здійснюють продаж за межами країни.

Розробник інтерактивного пам'ятника, професор обчислювальної техніки в Університеті Марібор, Мілан Зорман розповів, що в подальшому компанія планує розробити додаток для смартфону, який допоможе слухати відео через навушники, так як колонки на кладовищі встановлювати неприпустимо.