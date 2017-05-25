Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Словенії з'явився перший в світі цифровий пам'ятник

На перший погляд пам'ятник виглядає, як звичайний надгробок, однак, коли біля нього хтось перебуває, він активізується протягом декількох хвилин, перетворюючись в інтерактивний екран
В Словенії встановили перший у світі цифровий надгробок з 48-дюймовим сенсорним екраном.
В Словенії з Фото: ЕРА

Пам'ятник встановлений на кладовищі в Марібор, другому за величиною місті Словенії. Футуристичний надгробок має функцію перегляду фото і відео з загиблим та інший цифровий контент.

"Надгробок дозволяє розмістити будь-що поряд з прізвищем та ім'ям небіжчика, можна, за бажання, написати цілий роман. Можна навіть завантажити фотографії або фільми", - розповів очільник компанії Bioenergija, яка займається продажем девайсу, Сасо Радовановік, повідомляє DailyMail.

На перший погляд пам'ятник виглядає, як звичайний надгробок, однак, коли біля нього хтось перебуває, він активізується протягом декількох хвилин, перетворюючись в інтерактивний екран.


Фото: ЕРА

Така функція допомагає економити енергію і продовжує термін експуатації екрану.

Ціна надгробку 3000 євро ($ 3189). Достеменно невідомо чи здійснюють продаж за межами країни.

Розробник інтерактивного пам'ятника, професор обчислювальної техніки в Університеті Марібор, Мілан Зорман розповів, що в подальшому компанія планує розробити додаток для смартфону, який допоможе слухати відео через навушники, так як колонки на кладовищі встановлювати неприпустимо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.