В Угорщині винні у масовій загибелі мігрантів отримали 25-річні тюремні строки
Четверо чоловіків – троє болгар і один афганець – визнані винними у "вбивстві з особливою жорстокістю", повідомляє BBC.
Прокуратура спочатку вимагала довічного ув’язнення для чотирьох головних підозрюваних. Ще 11 членам угруповання, яке займалося незаконним перевезенням мігрантів, вироки оголосять пізніше.
Звинувачені на суді у місті Кешкемет заперечували свою приналежність до злочинної організації і висловлювали каяття.
Нагадаємо, у серпні 2015 року на території Австрії було знайдено покинуту угорську вантажівку з тілами 71 біженця, які задихнулися, намагаючись потрапити до країни. Серед загиблих було 59 чоловіків, 8 жінок та 4 дитини. Загиблі походили з Іраку, Афганістану та Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"