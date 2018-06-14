В Угорщині винні у масовій загибелі мігрантів отримали 25-річні тюремні строки Прокуратура спочатку вимагала довічного ув'язнення для чотирьох головних підозрюваних

Четверо контрабандистів отримали 25-річні тюремні строки в Угорщині через загибель десятків мігрантів, які задихнулися у вантажівці у 2015 році.

Фото: gettyimages.com

Четверо чоловіків – троє болгар і один афганець – визнані винними у "вбивстві з особливою жорстокістю", повідомляє BBC. Прокуратура спочатку вимагала довічного ув’язнення для чотирьох головних підозрюваних. Ще 11 членам угруповання, яке займалося незаконним перевезенням мігрантів, вироки оголосять пізніше. Звинувачені на суді у місті Кешкемет заперечували свою приналежність до злочинної організації і висловлювали каяття. Нагадаємо, у серпні 2015 року на території Австрії було знайдено покинуту угорську вантажівку з тілами 71 біженця, які задихнулися, намагаючись потрапити до країни. Серед загиблих було 59 чоловіків, 8 жінок та 4 дитини. Загиблі походили з Іраку, Афганістану та Сирії.

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