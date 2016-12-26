В Україні автозаправки підняли ціни на бензин
На 40-50 копійок за літр вартість всіх палив зросла в мережах WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO і ін. Таким чином, ціна бензину А-95 у мейджорів досягла 25,50 гривні за літр, ДТ - 22,50 гривні за літр. Про це OilNews повідомили в "Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.
Найбільша консолідована мережа АЗС групи "Приват" також підвищила вартість свого пального на 0,5 гривні за літр. Так А-95 на АЗС "Авіас", "Мавекс", ANP і "Укрнафта" зріс до 22,65-22,70 гривні за літр, ДТ - до 20,50-20,55 гривні за літр.
Також вартість пального зросла в більшості регіональних АЗС.
Відзначимо, що основне зростання вартості пального припало на перші два тижні грудня, коли стався основний стрибок котирувань (+$50-55/т), і ослаблення курсу гривні до 26,3-26,5 гривні за долар.
Так з листопада вартість залізничних партій пального значно зросла. Бензини подорожчали на 1 600 гривні за тонну, ДТ - на 2 650 гривні за тонну.
Нагадаємо, у травні мережі АЗС підвищили роздрібні ціни на бензин і дизпаливо. Лідером зростання стала мережа AMIC (раніше Лукойл), яка збільшила ціни на 0,72-0,94 гривні за літр.
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