В Україні через негоду без світла 88 населених пунктів До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні через негоду в четвер залишилися без електрики 88 населених пунктів у семи областях.

Фото: pikabu.ru

"13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 7 областях, а саме: Одеська – 23 н.п., Полтавська – 19 н.п., Львівська – 15 н.п., Черкаська – 11 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Хмельницька – 7 н.п. та Київська – 6 н.п.", - повідомляє прес-служба ДСНС. До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Нагадаємо, в Одесі в результаті сильної зливи в ніч на четвер, 13 липня, затопило підземний пішохідний перехід у центрі міста на Дерибасівській вулиці.

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