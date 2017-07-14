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В Україні через негоду без світла 88 населених пунктів

До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні через негоду в четвер залишилися без електрики 88 населених пунктів у семи областях.
В Україні через негоду без світла 88 населених пунктів Фото: pikabu.ru

"13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 7 областях, а саме: Одеська – 23 н.п., Полтавська – 19 н.п., Львівська – 15 н.п., Черкаська – 11 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Хмельницька – 7 н.п. та Київська – 6 н.п.", -  повідомляє прес-служба ДСНС.

До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Одесі в результаті сильної зливи в ніч на четвер, 13 липня, затопило підземний пішохідний перехід у центрі міста на Дерибасівській вулиці.

 
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14 07 2017 09:20
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