CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через негоду в четвер залишилися без електрики 88 населених пунктів у семи областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні через негоду без світла 88 населених пунктів
До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: pikabu.ru
"13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 7 областях, а саме: Одеська – 23 н.п., Полтавська – 19 н.п., Львівська – 15 н.п., Черкаська – 11 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Хмельницька – 7 н.п. та Київська – 6 н.п.", - повідомляє прес-служба ДСНС.
До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Одесі в результаті сильної зливи в ніч на четвер, 13 липня, затопило підземний пішохідний перехід у центрі міста на Дерибасівській вулиці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2017 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа