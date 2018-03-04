В Україні хочуть підвищити штрафи за спалювання стерні та листя у 18 разів

Міністерство екології та природних ресурсів України розробило законопроект, який у 18 разів підвищує штрафи за випалювання стерні чи листя.

Самовільне випалювання рослинності або її залишків в Україні вважають адміністративним правопорушенням. Зараз розмір штрафу становить 170-340 гривень (10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а міністерство пропонує підвищити його до 3 060-6 120 гривень (180-360 мінімумів). За спалювання трави на території об'єктів природно-заповідного фонду або в зоні відчуження буде передбачено штраф до 12 240 гривень (360-720 мінімумів).

Законопроект перебуває на узгодженні в Міністерстві юстиції, йдеться на сайті Кабміну.

"Сподіваюся, що наші пропозиції будуть підтримані і це витверезить недбайливих господарників, які переконані, що, спалюючи суху траву, вони допомагають довкіллю швидше очиститися. Мовчу вже про інші можливі катастрофічні наслідки від цих підпалів", - заявив міністр Остап Семерак.

Нагадаємо, що міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що щороку в Україні в середньому утворюється 10 тонн відходів в розрахунку на одного мешканця, що в 2 рази більше від середнього показника в країнах Європейського Союзу.