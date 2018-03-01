В Україні на Новий рік було зареєстровано найменшу кількість злочинів за останні п'ять років

За даними поліції, найбільше розбоїв на Новий рік було скоєно в 2015 році (63), грабежів - в 2016 році (247), крадіжок - у 2017 році (4 тис 444)

З 30 грудня по 1 січня в Україні було зареєстровано 5,6 тис кримінальних правопорушень, що є найнижчим показником за останні п'ять років.

"У цей період правоохоронці зафіксували зниження рівня злочинності в скоєнні злочинів майнового характеру. Так, на території держави було скоєно 13 розбійних нападів (у порівнянні із середнім зафіксованим показником - 33), 131 грабіж (в середньому - 195), крадіжок - 2404 (в середньому - 3250)", - повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Зокрема, за даними поліції, найбільше розбоїв на Новий рік було скоєно в 2015 році (63), грабежів - в 2016 році (247), крадіжок - у 2017 році (4 тис 444).

Окрім того, під час вихідних днів до органів і підрозділів поліції надійшло 1 тис 817 повідомлень про факти вчинення ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник є одним з найнижчих (в середньому - 2 тис 62). У новий 2017 рік таких повідомлень надійшло 3 тис 29.

У той же час, в ДТП на новий 2018 рік постраждало 302 людини, в тому числі 35 загинули, що є одним з найвищих показників за останні роки.

У поліції нагадали, що в новорічну ніч до охорони громадського порядку по всій країні було залучено понад 10 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, що в Україні святкові заходи з нагоди Нового року пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.