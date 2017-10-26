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В Україні найнижчий ВВП серед країн СНД - Moody's

Населення продовжує залишатися дуже бідним
Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.
В Україні найнижчий ВВП серед країн СНД - Moody Фото: з вільних джерел

"Якщо подивитися на ВВП на душу населення, виражений у доларах, то картина дуже погана. ВВП становитиме трохи більше ніж 2 тис. доларів (в 2017-2018 роках). Можна, звичайно, його привести до паритету купівельної спроможності, тоді він буде близько 5 або 6 тис. доларів, але точно так само інші країни можна привести. Якщо ВВП на душу населення такий низький, то це означає, що населення продовжує залишатися дуже бідним", - повідомив директор банківської групи Moody's Investors Service Ярослав Совгіра під час виступу на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum,інформують Українські Новини.

За даними Moody's, у Росії ВВП на душу населення в наступних роках буде понад 10 тис. доларів, у Казахстані - понад 8 тис. доларів, у Білорусі - понад 6 тис. доларів, в Азербайджані - понад 4 тис. доларів, у Вірменії наблизиться до 4 тис. доларів.

"Абсолютний рівень ВВП в Україні дуже низький. Звісно, якщо курс сильно не зміниться, то ВВП через пару років підвищиться до 3 тис. доларів, ще через 3-4 роки - до 4 тис. доларів. Я спеціально дивився ВВП України за кращих часів: в 2008 році номінальний ВВП у доларах був близько 8 тис. доларів, а в 2013 - близько 4 тис. доларів. Зараз 2 тис. доларів. Скільки має пройти років, щоб населення почало жили, як до кризи?" - зазначив представник Moody's.

Він також спрогнозував, що за зростанням ВВП Україна в 2018 році буде випереджати країни СНД, однак в абсолютних цифрах це зростання буде маленьким.

"Останніх 10 кварталів дійсно спостерігається зростання ВВП, але якщо подивитися на його абсолютний обсяг, то він недотягує до 100 млрд доларів. Хоча в 2013 році він був більше 180 млрд доларів, тобто зараз у доларах він в 2 рази менше, ніж був до цього. Також якщо подивитися на купівельну спроможність, то доходи населення сильно впали", - додав він.

Нагадаємо, Україна опустилася на 149-те місце за економічною свободою в рейтингу 159 країн і територій, що його складає авторитетний канадський Інститут Фрейзера.
 

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26 10 2017 16:19
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