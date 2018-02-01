В Україні планують відремонтувати три дороги за рахунок майбутньої спецконфіскаціі
Про це йдеться в законі "Про державний бюджет на 2018 рік", текст якого опубліковано у виданні "Голос України", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Так, за рахунок зазначених коштів на дорогу Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка і дорогу Харків-Охтирка буде виділено по 800 млн грн, а на дорогу Житомир-Чернівці - 400 млн грн.
З державного дорожнього фонду, відповідно до закону, на ці дороги буде виділено у 2018 році 1,2 млрд грн, 1,2 млрд грн і 600 млн грн відповідно. Таким чином загальна сума, яку заплановано направити на поліпшення стану трьох автодоріг із зазначених джерел, становить 5 млрд грн.
Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсує на початку 2018 року спецконфіскацію ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.
"У нас є план спецконфіскувати ще 5 млрд грн. Тому, на початку наступного року, ми проведемо цю спецконфіскацію, і сподіваюся, що цього разу уряд буде більш організованим, а ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень за недбалість щодо тих, хто узяв кошти, і не зміг донести їх до людей", - сказав він.
Луценко зазначив, що з 22 млрд грн спецконфіскованих раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд грн.
Нагадаємо, що від 1 січня в Україні починає працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.
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