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В Україні планують відремонтувати три дороги за рахунок майбутньої спецконфіскаціі

Луценко анонсував на початку 2018 року спецконфіскацію ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення
Україна у 2018 році направить 2 млрд грн на поліпшення стану трьох автомобільних доріг за рахунок надходжень від майбутньої спецконфіскаціі.
В Україні планують відремонтувати три дороги за рахунок майбутньої спецконфіскаціі Фото: tsn.ua

Про це йдеться в законі "Про державний бюджет на 2018 рік", текст якого опубліковано у виданні "Голос України", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, за рахунок зазначених коштів на дорогу Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка і дорогу Харків-Охтирка буде виділено по 800 млн грн, а на дорогу Житомир-Чернівці - 400 млн грн.

З державного дорожнього фонду, відповідно до закону, на ці дороги буде виділено у 2018 році 1,2 млрд грн, 1,2 млрд грн і 600 млн грн відповідно. Таким чином загальна сума, яку заплановано направити на поліпшення стану трьох автодоріг із зазначених джерел, становить 5 млрд грн.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсує на початку 2018 року спецконфіскацію ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.

"У нас є план спецконфіскувати ще 5 млрд грн. Тому, на початку наступного року, ми проведемо цю спецконфіскацію, і сподіваюся, що цього разу уряд буде більш організованим, а ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень за недбалість щодо тих, хто узяв кошти, і не зміг донести їх до людей", - сказав він.

Луценко зазначив, що з 22 млрд грн спецконфіскованих раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд грн.

Нагадаємо, що від 1 січня в Україні починає працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.

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02 01 2018 15:35
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