В Україні запрацював Дорожній фонд: Омелян розповів про 47 мільярдів на дороги у 2018-му
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року – це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей більше 14 млрд грн", – розповів він.
Міністр додав, що з початком нового року "Укравтодор" відповідатиме лише за 50 тис. кілометрів доріг, а інші 120 тис. будуть підпорядковані обласному рівню з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.
"Тепер кожен має право і повинен вимагати від місцевої влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ", – додав Омелян.
Також Омелян нагадав, що з 1 січня гранична швидкість у населених пунктах обмежується 50 км/год, та підвищуються штрафи за перевищення швидкості.
"За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів – до 10 200 грн, а за повторне таке порушення – 40 800 грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень", – нагадав міністр.
Глава МІУ також згадав про пільги на ввезення електрокарів.
"З 1 січня електрокари в Україні стануть одними із найдешевших в Європі. Більше ПДВ і акциз платити не потрібно", – зазначив він.
Нагадаємо, у грудні 2016-го президент Петро Порошенко підписав три закони, які передбачають створення Дорожнього фонду і змінюють систему управління автодорогами загального користування.
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