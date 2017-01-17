В Україні розпочались навчальні збори резервістів

На одному з полігонів в Харківській області розпочалися навчальні збори резервістів.

У Генштабі повідомили, що до проведення зборів залучаються понад 1000 резервістів оперативного резерву з усіх регіонів України.

"Протягом 30 діб резервісти повинні удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму професійної підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів і бригади в ході відповідних навчань та тренувань", - повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що у Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.