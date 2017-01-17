Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні розпочались навчальні збори резервістів

До проведення зборів залучаються понад тисяча резервістів
На одному з полігонів в Харківській області розпочалися навчальні збори резервістів.
В Україні розпочались навчальні збори резервістів Фото: ukrafoto

У Генштабі повідомили, що до проведення зборів залучаються понад 1000 резервістів оперативного резерву з усіх регіонів України.

"Протягом 30 діб резервісти повинні удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму професійної підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів і бригади в ході відповідних навчань та тренувань", - повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що у Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat