CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа одному з полігонів в Харківській області розпочалися навчальні збори резервістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні розпочались навчальні збори резервістів
До проведення зборів залучаються понад тисяча резервістів
Фото: ukrafoto
У Генштабі повідомили, що до проведення зборів залучаються понад 1000 резервістів оперативного резерву з усіх регіонів України.
"Протягом 30 діб резервісти повинні удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму професійної підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів і бригади в ході відповідних навчань та тренувань", - повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що у Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.
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