В Україні розпочався сезон ремонту доріг, - Гройсман
"Поступово можна розпочинати роботи на дорогах. Хотів би звернути увагу на якості виконання робіт – поточний та капітальний ремонт, в тому числі. Окрім того, порядок на дорогах, злагоджена робота на наших вагових комплексах – принципово важливе питання. Контроль треба забезпечити. Ми витрачаємо мільярди гривень на будівництво, а потім навантажують і перевантажують транспорт і таким чином руйнують дороги. У нас, за різними оцінками, біля 50% транспорту їздить з порушеннями вагових норм. Маємо це зупинити", - заяиви прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час спеціальної наради з питань розвитку дорожнього господарства, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
На думку прем'єра, порядок на дорогах буде наведено за тиждень якісного контролю на дорогах, а за 3-5 років ситуація в принципі зміниться на краще. При цьому Гройсман запропонував долучити до цього процесу Міністерство внутрішніх справ, маючи на увазі застосування камер спостереження.
"У нас, приміром, є 78 комплексів – давайте поставимо камери і все зробимо. Думаю, керівники МВС із задоволенням нададуть допомогу", - сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.
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