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В Україні розпочався сезон ремонту доріг, - Гройсман

На думку прем’єра, порядок на дорогах буде наведено за тиждень якісного контролю на дорогах, а за 3-5 років ситуація в принципі зміниться на краще
В Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.
В Україні розпочався сезон ремонту доріг, - Гройсман Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"Поступово можна розпочинати роботи на дорогах. Хотів би звернути увагу на якості виконання робіт – поточний та капітальний ремонт, в тому числі. Окрім того, порядок на дорогах, злагоджена робота на наших вагових комплексах – принципово важливе питання. Контроль треба забезпечити. Ми витрачаємо мільярди гривень на будівництво, а потім навантажують і перевантажують транспорт і таким чином руйнують дороги. У нас, за різними оцінками, біля 50% транспорту їздить з порушеннями вагових норм. Маємо це зупинити", - заяиви прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час спеціальної наради з питань розвитку дорожнього господарства, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

На думку прем'єра, порядок на дорогах буде наведено за тиждень якісного контролю на дорогах, а за 3-5 років ситуація в принципі зміниться на краще. При цьому Гройсман запропонував долучити до цього процесу Міністерство внутрішніх справ, маючи на увазі застосування камер спостереження.

"У нас, приміром, є 78 комплексів – давайте поставимо камери і все зробимо. Думаю, керівники МВС із задоволенням нададуть допомогу", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що такого масштабного ремонту доріг, який запланований на 2018 рік, ще не було за часів незалежності.
 
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02 04 2018 15:32
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