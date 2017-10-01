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В Україні ряд АЗС підняли ціни на паливо

Вартість всіх видів палива зросла на 3-10 коп/л в мережі Shell, Marshal і БРСМ-Нафта
В період з 5 по 10 січня 2017 року ціни на всі палива зросли в ряді мереж АЗС.
В Україні ряд АЗС підняли ціни на паливо Фото: glavnoe.ua

Так, вартість всіх видів палива зросла на 3-10 коп/л в мережі Shell, Marshal і БРСМ-Нафта. На 0,5 грн/л подорожчало ДТ в тернопільській мережі Автотехсервіс. Про це повідомили в Консалтинговій групі А-95, пише oilnews.

Раніше, 3 січня, на 50 коп/л зросла вартість пального в мережі АЗК ОККО. Також ціни були підняті в мережах: AMIC, KLO, Mango, Ultra, Shell, БРСМ-Нафта, Паралель та інших.

Динаміка роздрібних цін в мережах АЗС 10/5 січня 2017 р., грн/л:


Дані:  oilnews

Нагадаємо, у період з 23 по 26 грудня ціни зросли в ряді найбільших мереж АЗС.

У травні мережі АЗС підвищили роздрібні ціни на бензин і дизпаливо. Лідером зростання стала мережа AMIC (раніше Лукойл), яка збільшила ціни на 0,72-0,94 гривні за літр.

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10 01 2017 14:19
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