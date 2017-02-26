CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайближчим часом в Україні відбудеться повна ліквідація такого поняття, як пожежна інспекція.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні скасують пожежну інспекцію
Цей орган займався тим, що просив гроші за успішне проходження інспекції
Фото: uapress.info
Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів в інтерв’ю ТСН.
"Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення, знищення такого поняття, як пожежна інспекція", – пообіцяв він.
За словами Авакова, цей орган займавя тим, що просив гроші за успішне проходження інспекції.
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів своє бачення товарообміну з окупованим Донбасом.
Нагадаємо, у вересні 2016 року Арсен Аваков, розповідаючи про реформу Служби надзвичайних ситуацій, зазначив її першим ключовим кроком ліквідацію пожежної інспекції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2017 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків