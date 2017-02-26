В Україні скасують пожежну інспекцію

Цей орган займався тим, що просив гроші за успішне проходження інспекції

Найближчим часом в Україні відбудеться повна ліквідація такого поняття, як пожежна інспекція.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів в інтерв’ю ТСН.

"Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення, знищення такого поняття, як пожежна інспекція", – пообіцяв він.

За словами Авакова, цей орган займавя тим, що просив гроші за успішне проходження інспекції.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів своє бачення товарообміну з окупованим Донбасом.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Арсен Аваков, розповідаючи про реформу Служби надзвичайних ситуацій, зазначив її першим ключовим кроком ліквідацію пожежної інспекції.