Торгівлю з Донбасом слід заборонити "за винятком критичного імпорту", – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів своє бачення товарообміну з окупованим Донбасом.

"Питання необхідності врегулювати взаємовідносини товарообміну з окупованими територіями – це необхідність. Було відповідне рішення РНБО, щоб ми врегулювали це питання і надані відповідні доручення, і постанови Кабінету міністрів довго-довго готуються однією зі служб – Службою безпеки, і ще однією зі служб Кабінету міністрів. Настільки довго, що в частини суспільства виникають до цього питання і деякі підозри.Наскільки я знаю, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде винесено проект постанови, який регулює цей товарообмін", – сказав Арсен Аваков в інтерв’ю "ТСН".

Він зазначив, що товаропотік потрібно заборонити в повному обсязі "за винятком критичного імпорту".

"Ну, це буквально не імпорт, тому що окупована територія – це все ж українська територія. Але, будемо називати для простоти "критичний імпорт", який стосується тільки енергетичного вугілля, тільки продуктів і напівфабрикатів металургії для того, щоб заводи працювали. У зворотному боці має і може йти обладнання, не обладнання, а запчастини для ремонту шахтного добувного обладнання і шахтних ліфтів і, можливо, кріпильний матеріал. Тут я не великий фахівець. Ось ці чотири-п'ять позицій, які ми повинні вирішити. Все інше має бути заборонено", – пояснив Аваков.

Глава МВС додав, що ні Нацполіція, ні Нацгвардія, "ніхто з силових відомств не виходив з того, що ми хочемо розігнати це силовим шляхом".

Нагадаємо, командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров пояснив, чи будуть знімати блокаду Донбасу силою. Він зауважив, що Нацгвардія є поза політикою і буде діяти в межах закону, якщо треба.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяв, що формально питання товарообміну з окупованою територією буде вирішено і пропонував свій перелік товарів для так званого "критичного імпорту".

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами. В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.

У суботу, 25 лютого учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку.