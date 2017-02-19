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Треба ввести обмеження, які чітко визначать товарообіг так званого "критичного імпорту", - Аваков

Міністр каже, що поставки з окупованих територій треба обмежити вугіллям і продукцією для металургійного комплексу
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що формально питання товарообміну з окупованою територією буде вирішено і пропонує свій перелік товарів для так званого "критичного імпорту".
Треба ввести обмеження, які чітко визначать товарообіг так званого "критичного імпорту", - Аваков Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

"Цю позицію я повторю на засіданні уряду. Вважаю, що треба ввести обмеження, які чіткого визначать товарообіг так званого "критичного імпорту", - сказав Аваков, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Це має бути тільки вугілля, продукти, необхідні для металургійного комплексу і все. А у зворотний бік ми можемо собі дозволити направляти запчастини для шахтного обладнання, відповідні реагенти для забезпечення роботи", - сказав він.

Міністр наголосив, що ця формула може завдати удару по чиїхось бізнес-інтересах.

"Але, на мій погляд, це буде правильно, вважаю, що це треба робити найближчим часом", - додав міністр.

Він нагадав, що відповідно до своєї компетенції СБУ розробляє перелік товарів для товарообігу, який буде винесено на розгляд Кабінету міністрів.

"Моя думка, яку я озвучив, більш радикальна. Думаю, що формально питання обміну з цими територіями буде врегульовано. Як свого часу це питання було врегульовано з Кримом", - підсумував Аваков.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.

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19 02 2017 14:19
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