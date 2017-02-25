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Нацгвардія є поза політикою і буде діяти в межах закону, – Аллеров про зняття блокади на Донбасі

Національна гвардія готова виконати розпорядження про розблокування блокади на Донбасі, якщо не впорається поліція
Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров пояснив, чи будуть знімати блокаду Донбасу силою.
Нацгвардія є поза політикою і буде діяти в межах закону, – Аллеров про зняття блокади на Донбасі Фото: nv.ua

За його словами, питання блокади транспортного сполучення з окупованими територіями має вирішуватися в нормативній, юридично-правовій площині, повідомляє "Новое время".

"Має бути прийняте рішення суду з деблокування. Є багато складових. Але якщо хтось ходить, піариться, вирішує якісь свої економічні питання в зоні АТО? Такого не може бути. Той, хто так чинить – злочинець", – зауважив Аллеров.

Генерал-лейтенант підкреслив, що Нацгвардія знаходиться поза політикою.

"Ми правоохоронне формування. Якщо буде законом прописано, що треба розблокувати, то поліція робить відповідні заходи, і якщо її вимоги відмовляться виконувати, вже ми, як силова складова, будемо вимушені це зробити. Ми не боїмося бути крайніми. Правда, ще є пропозиція, що якщо там депутати блокують, то на противагу теж треба взяти депутатів", – сказав Аллеров.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

23 лютого суд арештував локомотив і 57 вагонів, які були заблоковані активістами на Донбасі

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Також учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати залізничне сполучення України з РФ.

 

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25 02 2017 19:25
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