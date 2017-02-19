Учасники блокади на Донбасі мають намір заблокувати всю торгівлю з Росією, - Семенченко

У цей час блокада не охоплює лише один залізничний напрям, що проходить через Станицю Луганську

Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати також залізничне сполучення України з РФ.

Відповідну заяву зробив учасник блокади, народний депутат Семен Семенченко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про можливість блокування автомобільних трас, Семенченко сказав: "Ми плануємо розширення по залізничних трасах, за якими до нас завозять продукцію з Росії. На автомобільних трасах це зробити буде важче. Там треба більше людей, і існує велика ймовірність провокацій".

За його словами, в цей час блокада не охоплює лише один залізничний напрям, що пов'язує контрольовану владою територію і ОРДЛО – що проходить через смт Станиця Луганська Луганської області.

"Залишилася одна діюча залізнична колія – що заходить на нашу територію в Станиці Луганській і виходить на Валуйки. На сьогодні у нас перекрито все, крім цього шляху", - сказав Семенченко.

За словами парламентарія, учасники блокади з початку акції перешкодили проїзду близько 16 тисяч вагонів.

"З початку блокади 16 тисяч вагонів не дійшли туди і назад. Ми плануємо перекрити всю торгівлю з Росією, так званими ДНР/ЛНР", - сказав він.

Семенченко також поінформував, що в даний час в блокаді задіяно близько 100 чоловік.

Учасники ходи, яка розпочалася одразу після завершення на Майдані Незалежності віча щодо питання блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, планують поставити на розі Інститутської і Банкової намети.