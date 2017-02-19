Учасники блокади на Донбасі мають намір заблокувати всю торгівлю з Росією, - Семенченко
Відповідну заяву зробив учасник блокади, народний депутат Семен Семенченко, інформує "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на питання про можливість блокування автомобільних трас, Семенченко сказав: "Ми плануємо розширення по залізничних трасах, за якими до нас завозять продукцію з Росії. На автомобільних трасах це зробити буде важче. Там треба більше людей, і існує велика ймовірність провокацій".
За його словами, в цей час блокада не охоплює лише один залізничний напрям, що пов'язує контрольовану владою територію і ОРДЛО – що проходить через смт Станиця Луганська Луганської області.
"Залишилася одна діюча залізнична колія – що заходить на нашу територію в Станиці Луганській і виходить на Валуйки. На сьогодні у нас перекрито все, крім цього шляху", - сказав Семенченко.
За словами парламентарія, учасники блокади з початку акції перешкодили проїзду близько 16 тисяч вагонів.
"З початку блокади 16 тисяч вагонів не дійшли туди і назад. Ми плануємо перекрити всю торгівлю з Росією, так званими ДНР/ЛНР", - сказав він.
Семенченко також поінформував, що в даний час в блокаді задіяно близько 100 чоловік.
Учасники ходи, яка розпочалася одразу після завершення на Майдані Незалежності віча щодо питання блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, планують поставити на розі Інститутської і Банкової намети.
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