Учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку, – ВІДЕО

Учасники економічної блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей заявили про відкриття нового редутуту "Соловейко". Це перший редут на Маріупольському напрямку.

Відповідне відео оприлюднив Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

Редут "Соловейко" розташовується в районі селища Новотроїцьке. Це перший редут на Маріупольському напрямку.

"Завдання гарнізону нового редуту "Соловейко" – перекриття трафіку контрабанди, контрафакту і торгівлі з окупантами по лінії Донецьк – Волноваха – Маріуполь", – зауважив Семенченко.

За інформацією організаторів, гарнізон редута складається з ветеранів батальйону "Донбас", "Айдар", добровольчого руху ОУН, УНСО та громадських активісти.

"Задачі гарнізону редута "Соловейко" – перекриття торгівлі на корві, контрабанди і контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь", – йдеться в офіційній заяві Штабу блокади.

Наразі ведуться роботи з інженерного облаштувння місцевості, створюються мобільні загони для розвідки та перекриття польових шляхів. Офіційне відкриття "Соловейка" відбудеться завтра, в другій половині дня.

"Штаб планує й далі розширювати мережу редутів блокади на крові", – зазначено в заяві Штабу блокади.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров пояснив, чи будуть знімати блокаду Донбасу силою.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

23 лютого суд арештував локомотив і 57 вагонів, які були заблоковані активістами на Донбасі