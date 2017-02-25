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Учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку, – ВІДЕО

Штаб блокади планує й надалі розширювати мережу редутів
Учасники економічної блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей заявили про відкриття нового редутуту "Соловейко". Це перший редут на Маріупольському напрямку.
Учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку, – ВІДЕО Фото: facebook.com/shtab.blokady

Відповідне відео оприлюднив Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

Редут "Соловейко" розташовується в районі селища Новотроїцьке. Це перший редут на Маріупольському напрямку.

"Завдання гарнізону нового редуту "Соловейко" – перекриття трафіку контрабанди, контрафакту і торгівлі з окупантами по лінії Донецьк – Волноваха – Маріуполь", – зауважив Семенченко.

За інформацією організаторів, гарнізон редута складається з ветеранів батальйону "Донбас", "Айдар", добровольчого руху ОУН, УНСО та громадських активісти.

"Задачі гарнізону редута "Соловейко" – перекриття торгівлі на корві, контрабанди і контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь", – йдеться в офіційній заяві Штабу блокади.

Наразі ведуться роботи з інженерного облаштувння місцевості, створюються мобільні загони для розвідки та перекриття польових шляхів. Офіційне відкриття "Соловейка" відбудеться завтра, в другій половині дня.

"Штаб планує й далі розширювати мережу редутів блокади на крові", – зазначено в заяві Штабу блокади.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров пояснив, чи будуть знімати блокаду Донбасу силою.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

23 лютого суд арештував локомотив і 57 вагонів, які були заблоковані активістами на Донбасі

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Також учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати залізничне сполучення України з РФ.

 

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25 02 2017 20:20
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