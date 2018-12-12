В Україні спростять роздрібну торгівлю алкоголем
У Мінекономіки вважають, що це дозволить знизити регуляторний тиск на суб'єкти господарювання, а також зменшити витрати бізнесу на виконання неактуальних вимог.
Правила роздрібної торгівлі алкоголем, затверджені постановою Кабміну від 30 липня 1996 року, дублюють норми чинних законів, а також встановлюють додаткові вимоги регулювання, які суперечать актам вищої юридичної сили і втратили свою актуальність, йдеться в проекті постанови уряду, опублікованому на сайті МЕРТ.
Зокрема, правилами передбачено, що технологічні, калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою, затверджуються керівником підприємства і бухгалтером.
У ДФС розповіли, що роблять з конфіскованою горілкою і спиртом
Крім того, встановлюються необґрунтовані вимоги до працівників підприємства, які безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв. Зокрема, такі працівники повинні мати професійну освіту: знати асортимент і якісні характеристики напоїв, ознаки браку, правила підготовки напоїв до продажу, принципи їх розміщення; правила зберігання і терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій; види торговельного обладнання, інвентарю та правила користування ними; санітарні норми і правила; правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки, вимоги законодавства до обмеження продажу алкогольних напоїв.
Також правилами встановлено, що в документах, згідно з якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва відповідності, однак обов'язкова сертифікація алкогольних напоїв була скасована ще у 2015 році.
Нагадаємо, Верховна Рада відхилила законопроект №9085 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків, який передбачав підвищення ставки акцизного, екологічного податків та рентної плати за використання радіочастот на 9% відповідно до прогнозного рівня інфляції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"