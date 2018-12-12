В Україні спростять роздрібну торгівлю алкоголем

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює скасування низки постанов і певних пунктів постанов, що дозволить спростити роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

У Мінекономіки вважають, що це дозволить знизити регуляторний тиск на суб'єкти господарювання, а також зменшити витрати бізнесу на виконання неактуальних вимог.

Правила роздрібної торгівлі алкоголем, затверджені постановою Кабміну від 30 липня 1996 року, дублюють норми чинних законів, а також встановлюють додаткові вимоги регулювання, які суперечать актам вищої юридичної сили і втратили свою актуальність, йдеться в проекті постанови уряду, опублікованому на сайті МЕРТ.

Зокрема, правилами передбачено, що технологічні, калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою, затверджуються керівником підприємства і бухгалтером.

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Крім того, встановлюються необґрунтовані вимоги до працівників підприємства, які безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв. Зокрема, такі працівники повинні мати професійну освіту: знати асортимент і якісні характеристики напоїв, ознаки браку, правила підготовки напоїв до продажу, принципи їх розміщення; правила зберігання і терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій; види торговельного обладнання, інвентарю та правила користування ними; санітарні норми і правила; правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки, вимоги законодавства до обмеження продажу алкогольних напоїв.

Також правилами встановлено, що в документах, згідно з якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва відповідності, однак обов'язкова сертифікація алкогольних напоїв була скасована ще у 2015 році.

Нагадаємо, Верховна Рада відхилила законопроект №9085 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків, який передбачав підвищення ставки акцизного, екологічного податків та рентної плати за використання радіочастот на 9% відповідно до прогнозного рівня інфляції.