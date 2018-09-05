В Україні створили додаток для порівняння цін в супермаркетах

Наразі Costless працює тільки в Києві. За межі столиці команда планує вийти в липні 2018 року

Українська команда створила додаток Costless. Він дозволяє порівнювати ціни в супермаркетах і визначати найменшу вартість. Додаток доступний для завантаження в Google Play, найближчим часом команда обіцяє випустити клієнт для iOS.

Для того, щоб почати роботу з сервісом, користувач має створити список покупок. Відтоді загальну вартість кошика можна порівняти в супермаркетах, - повідомляє AIN.

Зараз Costless працює з декількома великими мережами Києва — "Ашан", "МегаМаркет", "Фуршет", Novus, Fozzy та інших. Представники проекту відзначають, що ведуть переговори з магазинами "АТБ", "Еко Маркет" і "Фора". Команда планує додати їх у базу протягом кількох місяців.