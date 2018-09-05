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В Україні створили додаток для порівняння цін в супермаркетах

Наразі Costless працює тільки в Києві. За межі столиці команда планує вийти в липні 2018 року
Українська команда створила додаток Costless. Він дозволяє порівнювати ціни в супермаркетах і визначати найменшу вартість. Додаток доступний для завантаження в Google Play, найближчим часом команда обіцяє випустити клієнт для iOS.
В Україні створили додаток для порівняння цін в супермаркетах Фото: gis.vsb.cz

Для того, щоб почати роботу з сервісом, користувач має створити список покупок. Відтоді загальну вартість кошика можна порівняти в супермаркетах, - повідомляє AIN.

Зараз Costless працює з декількома великими мережами Києва — "Ашан", "МегаМаркет", "Фуршет", Novus, Fozzy та інших. Представники проекту відзначають, що ведуть переговори з магазинами "АТБ", "Еко Маркет" і "Фора". Команда планує додати їх у базу протягом кількох місяців.

Ціни в Costless оновлюються автоматично щотижня, акції — раз на два дні. Також у додатку можна відправити чек товару, щоб актуалізувати його вартість. За відправлення чеків сервіс буде відправляти бонуси за спеціальною програмою. Ці бонуси можна конвертувати в передплачені картки торговельних мереж або в реальні гроші — на телефонний рахунок або банківську карту.

Зараз розробляється функціонал, який дозволить планувати, підбирати, зберігати, ділитися списками покупок.

Наразі Costless працює тільки в Києві. За межі столиці команда планує вийти в липні 2018 року.

Нагадаємо, у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.

 

 

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09 05 2018 17:26
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