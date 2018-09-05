В Україні створили додаток для порівняння цін в супермаркетах
Для того, щоб почати роботу з сервісом, користувач має створити список покупок. Відтоді загальну вартість кошика можна порівняти в супермаркетах, - повідомляє AIN.
Зараз Costless працює з декількома великими мережами Києва — "Ашан", "МегаМаркет", "Фуршет", Novus, Fozzy та інших. Представники проекту відзначають, що ведуть переговори з магазинами "АТБ", "Еко Маркет" і "Фора". Команда планує додати їх у базу протягом кількох місяців.
Ціни в Costless оновлюються автоматично щотижня, акції — раз на два дні. Також у додатку можна відправити чек товару, щоб актуалізувати його вартість. За відправлення чеків сервіс буде відправляти бонуси за спеціальною програмою. Ці бонуси можна конвертувати в передплачені картки торговельних мереж або в реальні гроші — на телефонний рахунок або банківську карту.
Зараз розробляється функціонал, який дозволить планувати, підбирати, зберігати, ділитися списками покупок.
Наразі Costless працює тільки в Києві. За межі столиці команда планує вийти в липні 2018 року.
Нагадаємо, у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"