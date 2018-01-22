Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні у 2017 році суттєво збільшилася роздрібна торгівля

В Україні у 2017 році суттєво збільшилася роздрібна торгівля
У 2017 році оборот роздрібної торгівлі порівняно у порівнянних цінах зріс на 8,8% у порівнянні з 2016 роком.
В Україні у 2017 році суттєво збільшилася роздрібна торгівля Фото: business.ua

Про це свідчать дані Державної статистичної служби України (Держстат).

Зокрема, оборот роздрібної торгівлі у грудні 2017 року збільшився на 22,2% у порівнянні з листопадом, а з груднем 2016 року – на 16,1%.

У Держстаті відзначають, що серед регіонів найбільше зростання цього показника в 2017 році зафіксовано в Закарпатській (на 17,2%), Одеській (на 14,1%), Львівській (на 13,5%), Черкаській (на 12,3%), Київській (на 11,7%) та Вінницькій (на 11,0%) областях.

Оборот роздрібної торгівлі – це узагальнений показник, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

Роздрібний товарооборот включає дохід від перепродажу безпосередньо населенню нових або уживаних споживчих товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) через магазини, інтернет-магазини, аптеки, автозаправні станції, кіоски, лотки, намети, фірми поштового замовлення тощо з урахуванням суми непрямих податків на продані споживчі товари (ПДВ, акцизний збір тощо).

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня почали діяти обов'язкові вимоги Євросоюзу до виробів з какао та шоколаду, що мають забезпечити дотримання європейських стандартів у галузі безпечності та якості продуктів харчування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2018 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.