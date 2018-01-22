В Україні у 2017 році суттєво збільшилася роздрібна торгівля
Про це свідчать дані Державної статистичної служби України (Держстат).
Зокрема, оборот роздрібної торгівлі у грудні 2017 року збільшився на 22,2% у порівнянні з листопадом, а з груднем 2016 року – на 16,1%.
У Держстаті відзначають, що серед регіонів найбільше зростання цього показника в 2017 році зафіксовано в Закарпатській (на 17,2%), Одеській (на 14,1%), Львівській (на 13,5%), Черкаській (на 12,3%), Київській (на 11,7%) та Вінницькій (на 11,0%) областях.
Оборот роздрібної торгівлі – це узагальнений показник, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
Роздрібний товарооборот включає дохід від перепродажу безпосередньо населенню нових або уживаних споживчих товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) через магазини, інтернет-магазини, аптеки, автозаправні станції, кіоски, лотки, намети, фірми поштового замовлення тощо з урахуванням суми непрямих податків на продані споживчі товари (ПДВ, акцизний збір тощо).
Нагадаємо, що в Україні з 1 січня почали діяти обов'язкові вимоги Євросоюзу до виробів з какао та шоколаду, що мають забезпечити дотримання європейських стандартів у галузі безпечності та якості продуктів харчування.
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