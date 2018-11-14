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В Україні вперше досягнутий найвищий показник своєчасного виявлення ВІЛ серед хворих на туберкульоз

У Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях обстежили на ВІЛ усіх пацієнтів з туберкульозом
В Україні вперше досягнутий найвищий показник своєчасного виявлення ВІЛ серед хворих на туберкульоз.
В Україні вперше досягнутий найвищий показник своєчасного виявлення ВІЛ серед хворих на туберкульоз фото: amn.net.ua

"За дев’ять місяців 2018 року 98,9% пацієнтів з туберкульозом обстежено на ВІЛ. У Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях обстежили на ВІЛ усіх пацієнтів з туберкульозом. В інших регіонах України охоплення тестуванням на ВІЛ також було високим та сягало значень від 97,9% до 99,9%. 90,8% пацієнтам з туберкульозом, у яких виявлено ВІЛ, призначено антиретровірусну терапію", – повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що 3 989 пацієнтів в Україні одночасно отримували лікування від туберкульозу та ВІЛ-інфекції. Усіх пацієнтів забезпечили необхідним лікуванням у Кіровоградській області.

Найменше пацієнтів охопили таким лікуванням – у Вінницькій (88,8%), Дніпропетровській (86,8%), Житомирській (85,9%), Київській (87,3%), Одеській (80,7%), Сумській (88,1%), Тернопільській (88,9%), Харківській (89,7%), Хмельницькій (71,4%), Чернігівській (89,3%) областях та місті Києві (89,6%).

Нагадаємо, що комплекс заходів зі скринінгу та лікування вірусного гепатиту С (ВГС) вперше запроваджено в лікувальних установах Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) для ВІЛ-позитивних пацієнтів.

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14 11 2018 14:58
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