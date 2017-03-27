В Україні ввели заборону на продаж неїстівних товарів, схожих на продукти
Відповідну постанову Кабміну опубліковано в "Урядовому кур'єрі", повідомляє "112 Україна".
"Забороняється продаж товарів, які імітують продовольчі товари (їх форму, колір, запах, вигляд, оформлення, маркування, обсяг або розмір) і ставлять під загрозу безпеку або здоров'я споживачів, зокрема дітей, які можуть сплутати їх з іншими продовольчими товарами, покласти в рот або з'їсти, що може спричинити задуху, інтоксикацію, перфорацію або непрохідність шлунково-кишкового тракту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, МЕРТ найближчим часом порекомендує уряду визнати успішними результати пілотного проекту щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування, що діяв в Україні з 1 жовтня 2016 до 1 січня 2017 року, і ввести його на постійній основі.
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