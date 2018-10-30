Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні вже зафіксували сім випадків дифтерії у 2018 році

При цьому у 2017 не було зареєстровано жодного
За дев'ять місяців 2018 року в Україні було зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію.
В Україні вже зафіксували сім випадків дифтерії у 2018 році Фото: з відкритих джерел

Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"Захворювання на дифтерію зустрічається в усьому світі. Максимальна кількість випадків зазвичай припадає на осінньо-зимовий період. Під час епідемії дифтерії в Україні 1991-1998 років, яку спричинили низьке охоплення дітей вакцинацією та відсутність ревакцинації дорослих, захворіло близько 20 000 людей, 696 із них померли. За дев'ять місяців 2018 року в Україні зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію. 2017 року – жодного", – розповіли в Центрі.

У ЦГЗ нагадують, що єдиний спосіб захиститися від цієї недуги та попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні десять років).

"Україна має достатню кількість вакцин та протидифтерійних сироваток, вони є в усіх областях. Якісну та безпечну вакцину можуть безоплатно отримати як діти, так і дорослі", – зазначають у Центрі громадського здоров'я.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2018 23:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військові медики TacCat: Хочемо, щоб вміння надавати невідкладну допомогу стало модним трендом

Військові медики TacCat: Хочемо, щоб вміння надавати невідкладну допомогу стало модним трендом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.