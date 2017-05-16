В Україні заборонили бухгалтерську програму 1С

У рамках розширення списку санкцій проти російських компаній Україна заборонила програму з управління ресурсами підприємства 1С.

Санкції проти російських IT-компаній і пов'язаних із ними українських юридичних осіб введені на три роки, йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке у вівторок схвалив президент Петро Порошенко.

Обмеження застосовано щодо постачальників популярних ERP-систем ТОВ "1С", ТОВ "Корпорація "Парус", ЗАТ "Галактика Центр".

Санкції також введено щодо російських "Інталєв Україна" (Київ), "Документ Менеджмент" (Москва), системного інтегратора АРО "Енвіжн Груп", "Мастердата", АТ "Аскон", "Софтлайн Груп" і її дочірнього підрозділу, а також відомого розробника програмного забезпечення ABBYY і ТОВ "Абі Україна ЛТД".

Також обмежувальні заходи запроваджено проти компаній "Сапран Груп" і "Сапран Україна", "Мастердата" і її дочірньої компанії, "Аскон", "ГІСІНФО", "Монт", "Скайлайн Софтвер", "Софткорн", "Єврософтпром", "Астерос Україна", "Оптіма-Україна", "НТК-Консалтинг", "Корус Консалтинг СНД", "Ай-Теко Проекти", "Летограф ІТ Консалтинг і Послуги", "Доктор Веб" і підрозділи в Україні. Залишилася в списку санкцій "Лабораторія Касперського".

В Україні програмними продуктами "1С: Підприємство" користується близько 300 тис. компаній. Це система класу ERP (Enterprise Resource Planning - управління ресурсами підприємства), тобто корпоративна інформаційна система для автоматизації планування, обліку, контролю і аналізу всіх основних бізнес-процесів і вирішення бізнес-завдань підприємства загалом. Вона складається з різних модулів, наприклад, бухгалтерський і податковий облік, управління складом, транспортом і т.п.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".