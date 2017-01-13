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В Україні заплановано відремонтувати 2,5 тис км доріг цього року, - Омелян

Минулого року було відремонтовано близько 1 тис. км
У 2017 році планується відремонтувати близько 2,5 тисяч кілометрів українських автомобільних доріг та 80 мостів.
В Україні заплановано відремонтувати 2,5 тис км доріг цього року, - Омелян Володимир Омелян. Фото: slovoidilo.ua

"Ми плануємо відремонтувати таким чином мінімум 2-2,5 тисячі кілометрів і близько 80 мостів", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "1+1", інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в 2016 році було відремонтовано близько 1 тис. км. Омелян зазначив, що на ремонт доріг у 2017 році передбачено 30 млрд грн. Міністр додав, що в 2016 році вартість капітального ремонту 1 км дороги в середньому становила 7 млн ​​грн, що набагато дешевше, ніж у 2012 році.

Нагадаємо, очільник уряду Володимир Гройсман заявляв, що одним із пріоритетних проектів для ремонту автомобільних доріг у 2017 році стане автотраса, що з'єднує Львів і Одесу.

Загалом, за словами Президента Петра Порошенка, у 2016 році в Україні було побудовано у 10 разів більше доріг, ніж у минулому році.

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