Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Україні запрацювала Державна служба морського та річкового транспорту

Головою Морської адміністрації призначено Дмитра Петренка
22 серпня 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови уряду від 06 вересня 2017 № 1095.
В Україні запрацювала Державна служба морського та річкового транспорту Фото: yuz-uspa.com.ua

Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.

"Вірю, що команда Морської адміністрації гідно виконає всі покладені на неї завдання та виведе морську галузь України на новий рівень", – зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.

Головою Державної служби морського та річкового транспорту України призначено Дмитра Петренка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.