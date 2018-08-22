В Україні запрацювала Державна служба морського та річкового транспорту
Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.
"Вірю, що команда Морської адміністрації гідно виконає всі покладені на неї завдання та виведе морську галузь України на новий рівень", – зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.
Головою Державної служби морського та річкового транспорту України призначено Дмитра Петренка.
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