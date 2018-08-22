В Україні запрацювала Державна служба морського та річкового транспорту Головою Морської адміністрації призначено Дмитра Петренка

22 серпня 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови уряду від 06 вересня 2017 № 1095.

Фото: yuz-uspa.com.ua

Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України. "Вірю, що команда Морської адміністрації гідно виконає всі покладені на неї завдання та виведе морську галузь України на новий рівень", – зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті. Головою Державної служби морського та річкового транспорту України призначено Дмитра Петренка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію