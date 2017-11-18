В Україні затримали підозрюваного у вбивстві головреда Forbes

Служба безпеки України заявила про затримання в Києві уродженця Чечні, який перебував у міжнародному розшуку.

Він міг брати участь в здійсненні низки вбивств на замовлення, зокрема, головного редактора російського видання "Форбс" громадянина США Пола Хлєбнікова та заступника голови - керівника апарату уряду Чеченської Республіки в 2001-2003 роках, інформує прес-служба СБУ з посиланням на Інтерпол.

41-річного головного редактора російськомовної версії журналу Forbes Пола Хлєбникова застрелили в Москві 9 липня 2004 року, коли ввечері йшов від редакційного офісу в сторону метро. Журналіст помер через деякий час в лікарні. Перед смертю він встиг повідомити, що в нього стріляв чоловік, якого він раніше не бачив і те, що він не уявляє, через що на нього могли зазіхати. На місці злочину було знайдено 9 гільз.

Втікши з Росії, він у складі організованого злочинного угруповання займався вимаганням грошей у приватних підприємців на Україні.

Ще одного росіянина, уродженця Грозного, затримали в Полтавській області. Його засудили за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи в країнах Євросоюзу і він тривалий час переховувався від слідства, зазначили в СБУ. У 2013 році він втік з приміщення зали суду міста Сандвік в Норвегії.

За даними відомства, в міжнародний розшук його оголосила Франція після скоєння злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів престижних марок. Він деякий час жив у різних країнах за підробленими паспортами.