В Україні з’являться нові вимоги до виробництва коньяків

З 2019 року частка вітчизняних коньячних спиртів при виробництві коньяків України повинна становити 15%

Виробників коньячної продукції в Україні зобов’яжуть використовувати частки вітчизняних коньячних спиртів при виробництві ординарних коньяків.

Відповідні нововведення зареєстровані Міністерством юстиції у нових "Правилах виробництва коньяків України", пише ЕП.

Для виробників коньячної продукції важливим нововведенням є обов’язкове використання частки вітчизняних коньячних спиртів при виробництві ординарних коньяків України. Це означає, що виробники ординарних коньяків України при їх виробництві щороку будуть поступово збільшувати частку коньячних спиртів вітчизняного походження.

З 2019 року частка вітчизняних коньячних спиртів при виробництві коньяків України повинна становити 15%, у 2020 році - 20%, 2021 року - 25%, 2022 року - 30%, 2023 року - 40%, 2024 року - 50%, 2025 року - 60%, 2026 року - 70%, 2027 року - 85%.

"Раніше для виготовлення ординарних коньяків України частина виробників використовувала іноземний коньячний спирт та дотувала іноземних виробників сировини", - цитується у повідомленні корпорації "Укрвинпром" генеральний директор Володимир Кучеренко.

За його словами, введення в дію нових правил забезпечить збільшення площ під виноградними насадженнями і, як наслідок, підвищення рівня соціального значення галузі та зростання кількості відрахувань до бюджетів різних рівнів.

Нові вимоги до виробництва коньяків України мають будуть опубліковані 14 серпня у офіційному Віснику міністерства юстиції.

Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) запропонувало підвищити мінімальні ціни на деякі види алкоголю.