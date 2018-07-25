МЕРТ запропонувало підняти мінімальні ціни на алкоголь, - ЗМІ

Після прийняття документа мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки виросте з 79,55 до 89,4 гривень

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) запропонувало підвищити мінімальні ціни на деякі види алкоголю.

"Відбулося зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування", - йдеться у документі, яке розробило МЕРТ, передає "Сегодня".

Пропонується підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; на віскі, ром і джин - на 12%; на коньяк (бренді) - на 6,6-9,5%, і на вина на 4,5-13,5%.

Після прийняття документа мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки виросте з 79,55 до 89,4 гривень, віскі подорожчає з 159,8 до 179 гривень.

Раніше iPress.ua вже писав, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.