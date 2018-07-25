МЕРТ запропонувало підняти мінімальні ціни на алкоголь, - ЗМІ
"Відбулося зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування", - йдеться у документі, яке розробило МЕРТ, передає "Сегодня".
Пропонується підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; на віскі, ром і джин - на 12%; на коньяк (бренді) - на 6,6-9,5%, і на вина на 4,5-13,5%.
Після прийняття документа мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки виросте з 79,55 до 89,4 гривень, віскі подорожчає з 159,8 до 179 гривень.
Раніше iPress.ua вже писав, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.
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