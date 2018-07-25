Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МЕРТ запропонувало підняти мінімальні ціни на алкоголь, - ЗМІ

Після прийняття документа мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки виросте з 79,55 до 89,4 гривень
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) запропонувало підвищити мінімальні ціни на деякі види алкоголю.
МЕРТ запропонувало підняти мінімальні ціни на алкоголь, - ЗМІ Фото: globalspirits.com.ua

"Відбулося зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування", -  йдеться у документі, яке розробило МЕРТ, передає "Сегодня".

Пропонується підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; на віскі, ром і джин - на 12%; на коньяк (бренді) - на 6,6-9,5%, і на вина на 4,5-13,5%.

Після прийняття документа мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки виросте з 79,55 до 89,4 гривень, віскі подорожчає з 159,8 до 179 гривень.

Раніше iPress.ua  вже писав, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.