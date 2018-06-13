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В уряді пропонують підвищити ціни на алкоголь

Зокрема, пропонується підвищити ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром та джин на 12%; коньяк (бренді) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%
Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.
В уряді пропонують підвищити ціни на алкоголь Фото: w-krost.com

"Базою розрахунків слугували дані щодо вартості виробництва за друге півріччя 2017 року (матеріальні, загальновиробничі, адміністративні та фінансові витрати) виробників", - йдеться у проекті постанови, оприлюдненому на сайті МЕРТ.

У Мінекономіки нагадали, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк підвищено на 20% з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

"Відбулось зростання складових ціни на алкоголь через  подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - вважають у відомстві.

Нагадаємо, що 1 червня Держвиконавча служба заарештувала рахунки держпідприємства "Укрспирт" в межах примусового стягнення з компанії штрафів на загальну суму понад 186 мільйонів гривень.

На підприємстві ж заявили, що "діяльність спиртової галузі в Україні може бути зупинено".

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13 06 2018 22:57
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