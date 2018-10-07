В Україні з'явиться вертолітна поліція

В Україні йде підготовка до створення вертолітного поліції, перші вертольоти французької компанії Airbus планують отримати до кінця 2018-го.

На створення вертолітної поліції планують витратити 15 млрд грн. Всю партію вертольотів Україна отримає протягом двох-трьох років, передає "Сегодня" з посиланням на радника глави МВС Івана Варченко.

"Зараз у МВС формується спеціальний підрозділ, який буде керувати цією вертолітною службою. До речі, ця служба, точніше отримані вертольоти, будуть використовуватися і для потреб поліції, прикордонників та рятувальників. Для кожного виду операції буде певний вид вертольота. Одні будуть задіяні для евакуації людей та іншої допомоги в надзвичайних ситуаціях, інші -для патрулювання території або для чергування на певній ділянці. Крім того, в роботі поліції вертольоти буде задіяно для спецоперацій по боротьбі зі злочинністю - для виявлення і переслідування порушників закону", - розповів Варченко.

Також вертольоти будуть задіюватися і для спостереження за ситуацією на державному кордоні України.

За словами Варченка, для кожного вертольота буде передбачений екіпаж з 2-3 чоловік, всього в цій службі планується близько 150-200 пілотів. Їх навчать надавати підтримку з повітря патрульній поліції, конвойним підрозділом та поліції превенції. У ряди пілотів вертолітного поліції візьмуть тих, у кого вже є льотний досвід.

Планується, що у поліції з'являться три моделі вертольотів: H-145 (частіше використовується для патрулювання, придатний для перевезення спеціального призначення), М-125 і H-225, мають широкий спектр застосування.

Нагадаємо, про домовленості із Францією щодо закупівлі 55 вертольотів Airbus Helicopters для потреб системи МВС було оголошено в березні 2018 року. Вартість угоди не називалася.