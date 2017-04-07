В Україну заборонили в'їзд 70 російським артистам
"Наразі в'їзд в Україну заборонено 70 російським артистам", - сказав речник відомства Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, заборону на в'їзд поставлено на три роки, причина - незаконне відвідування Криму.
Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що начебто українські прикордонники відмовили російському акторові Володимиру Машкову у в'їзді в Україну, речник прикордонвідомства сказав: "Це неправда. Він не їхав через український кордон, відповідно українські прикордонники з ним не мали справи".
"У разі якщо він з'явиться на кордоні, то Держприкордонслужба діятиме відповідно до українського законодавства і на місці прийматиме рішення", - пояснив Слободян.
Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
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