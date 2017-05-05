Зірці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну

Російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.

"На ваш запит щодо К. Варнави повідомляємо наступне. СБУ в березні цього року було прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну зазначеній у запиті персони терміном на 5 років у зв'язку з тим, що її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України", - повідомила прес-служба СБУ на запит "Обозревателя".

Зазначимо, що в мережі є відео, на якому учасниці Comedy Woman співали пісню про президента РФ Володимира Путіна під час концерту в Криму, який відбувся у 2016 році.

Незважаючи на це 30 березня учасниці шоу Comedy Woman провели концерт у Києві.

Фото:obozrevatel.com

Нагадаємо, що українські силовики в неділю, 23 квітня, зняли з поїзда Москва - Київ співачку Лоліту Мілявську. Російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.