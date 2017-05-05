Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зірці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну

Артистка виступала в Криму
Російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
Зірці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в Фото: vk.com

"На ваш запит щодо К. Варнави повідомляємо наступне. СБУ в березні цього року було прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну зазначеній у запиті персони терміном на 5 років у зв'язку з тим, що її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України", - повідомила прес-служба СБУ на запит "Обозревателя".

Зазначимо, що в мережі є відео, на якому учасниці Comedy Woman співали пісню про президента РФ Володимира Путіна під час концерту в Криму, який відбувся у 2016 році.

Незважаючи на це 30 березня учасниці шоу Comedy Woman провели концерт у Києві.

Фото:obozrevatel.com

Нагадаємо, що українські силовики в неділю, 23 квітня, зняли з поїзда Москва - Київ співачку Лоліту Мілявську. Російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 05 2017 11:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.