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Подвійні стандарти: у Києві виступив російський колектив, який гастролював у Криму

СБУ покищо ніяк не коментує, чому "Comedy Woman" впустили до України
Учасниці російського шоу "Comedy Woman" виступили у Києві, незважаючи на попередні концерти в окупованому Росією Криму.
Подвійні стандарти: у Києві виступив російський колектив, який гастролював у Криму Фото: з відкритих джерел

За даними Tabloid, концерт колективу відбувся 30-го березня у київському Палаці "Україна". Про це свідчать фотографії у соціальних мережах самих учасниць "Comedy Woman".

У 2016 році росіянки-гумористки виступали в окупованому Росією Криму та співали пісні про Путіна. Незважаючи на заборону в'їзду СБУ щодо російських артистів, які виступають на окупованих територіях України, комедійне шоу приїхало з програмою у Київ.

СБУ покищо ніяк не коментує, чому "Comedy Woman" впустили до України.

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Нагадаємо, сьогодні російській гумористці Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.

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03 04 2017 15:55
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