CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчасниці російського шоу "Comedy Woman" виступили у Києві, незважаючи на попередні концерти в окупованому Росією Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подвійні стандарти: у Києві виступив російський колектив, який гастролював у Криму
СБУ покищо ніяк не коментує, чому "Comedy Woman" впустили до України
Фото: з відкритих джерел
За даними Tabloid, концерт колективу відбувся 30-го березня у київському Палаці "Україна". Про це свідчать фотографії у соціальних мережах самих учасниць "Comedy Woman".
У 2016 році росіянки-гумористки виступали в окупованому Росією Криму та співали пісні про Путіна. Незважаючи на заборону в'їзду СБУ щодо російських артистів, які виступають на окупованих територіях України, комедійне шоу приїхало з програмою у Київ.
СБУ покищо ніяк не коментує, чому "Comedy Woman" впустили до України.
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Нагадаємо, сьогодні російській гумористці Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.
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