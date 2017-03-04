Гумористку з Росії Воробей не пустили в Україну
"Ось сиджу в аеропорту міста Києва. Неприємна, звичайно, історія - не випустили мене (з аеропорту, - ред.). Дуже шкода киян, глядачів, які купили квитки і збиралися сьогодні подивитися класну комедію, прем'єру", - написала артистка у своєму Instagram.
Актриса вибачилася перед глядачами, які постраждали від цієї ситуації, і додала, що "чиновники і влада - це одне, а люди ні в чому не винні".
Зазначимо, що 2 квітня в Києві повинна була відбутися прем'єра вистави з Воробей "Джекпот з доставкою додому", в якій також грають Михайло Поліцеймако і Оскар Кучера.
Нагадаємо, 31 березня Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну відомому російському дизайнеру Артемію Лебедєву, який раніше відвідував окупований Крим і Донбас.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків