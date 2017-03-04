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Гумористку з Росії Воробей не пустили в Україну

В Києві 2 квітня повинна була відбутися прем'єра вистави з її участю
Російській гумористці Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.
Гумористку з Росії Воробей не пустили в Україну Фото: LIVEstory

"Ось сиджу в аеропорту міста Києва. Неприємна, звичайно, історія - не випустили мене (з аеропорту, - ред.). Дуже шкода киян, глядачів, які купили квитки і збиралися сьогодні подивитися класну комедію, прем'єру", - написала артистка у своєму Instagram.

Актриса вибачилася перед глядачами, які постраждали від цієї ситуації, і додала, що "чиновники і влада - це одне, а люди ні в чому не винні".

Зазначимо, що 2 квітня в Києві повинна була відбутися прем'єра вистави з Воробей "Джекпот з доставкою додому", в якій також грають Михайло Поліцеймако і Оскар Кучера.

Нагадаємо, 31 березня Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну відомому російському дизайнеру Артемію Лебедєву, який раніше відвідував окупований Крим і Донбас.

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03 04 2017 09:17
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