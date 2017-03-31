Артемію Лебедєву заборонили в'їзд в Україну

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва, який раніше відвідував окупований Крим і Донбас.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання "Апостроф".

Причина заборони на в'їзд - діяльність Лебедєва, спрямована на заподіяння шкоди національним інтересам України у сфері інформаційної безпеки.

Нагадаємо, Артемій Лебедєв - російський дизайнер, засновник "Студії Артемія Лебедєва". Відомий також як блогер, відзначився скандальними висловлюваннями щодо України.

Останній раз Лебедєв приїжджав в Україну на початку березня. У Києві він провів лекцію в арт-просторі Mezzanine і побував в офісі власної студії.

Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.