Артемію Лебедєву заборонили в'їзд в Україну
Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання "Апостроф".
Причина заборони на в'їзд - діяльність Лебедєва, спрямована на заподіяння шкоди національним інтересам України у сфері інформаційної безпеки.
Нагадаємо, Артемій Лебедєв - російський дизайнер, засновник "Студії Артемія Лебедєва". Відомий також як блогер, відзначився скандальними висловлюваннями щодо України.
Останній раз Лебедєв приїжджав в Україну на початку березня. У Києві він провів лекцію в арт-просторі Mezzanine і побував в офісі власної студії.
Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану