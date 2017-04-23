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Лоліті заборонено в'їзд в Україну на три роки

Співачка відвідала Крим через закриті пункти пропуску
Російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.
Лоліті заборонено в Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, у неділю вранці у пункті пропуску "Конотоп" під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ" була виявлена громадянка РФ Мілявська, стосовної якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

"На підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській Лоліті було відмолено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки", - написав Слободян.

Нагадаємо, що українські силовики в неділю, 23 квітня, зняли з поїзда Москва - Київ співачку Лоліту Мілявську.

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23 04 2017 15:08
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