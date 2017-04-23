НОВИНИУкраїнські силовики в неділю, 23 квітня, зняли з поїзда Москва - Київ співачку Лоліту Мілявську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співачці Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну
Дії проти співачки застосовані за незаконну поїздку в Крим
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
У своєму Instagram Мілявська повідомила, що їй заборонили в'їзд в Україну за незаконний перетин кордону в 2015 році, коли вона приїхала виступати в Криму.
"Я в Конотопі, мене о четвертій ранку зняли з потяга, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. За відвідування Керчі в 15-му році", - розповіла Мілявська.
У Києві у артистки живе дочка.
Нагадаємо, що в жовтні Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій (справжнє прізвище – Поривай).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 04 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles