Співачці Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну

Дії проти співачки застосовані за незаконну поїздку в Крим

Українські силовики в неділю, 23 квітня, зняли з поїзда Москва - Київ співачку Лоліту Мілявську.

У своєму Instagram Мілявська повідомила, що їй заборонили в'їзд в Україну за незаконний перетин кордону в 2015 році, коли вона приїхала виступати в Криму.

"Я в Конотопі, мене о четвертій ранку зняли з потяга, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. За відвідування Керчі в 15-му році", - розповіла Мілявська.

У Києві у артистки живе дочка.

Нагадаємо, що в жовтні Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій (справжнє прізвище – Поривай).