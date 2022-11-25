ПОЛІТИКА НОВИНИПотрібні спеціальні механізми для забезпечення такого імпорту, тому що ціна електроенергії в Європі вища, ніж в Україні.
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В Укренерго розповіли про можливість імпорту електроенергії з Європи
Фото: unian.ua
Для імпорту електроенергії з Європи в Україну потрібний спеціальний механізм, який зараз розробляють.
Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в етері телемарафону..
"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. Укренерго забезпечує можливість такого імпорту в обсязі 500 МВт і навіть 600 МВт", – сказав він.
Втім, Кудрицький додав, що потрібні спеціальні механізми для забезпечення такого імпорту, тому що ціна електроенергії в Європі вища, ніж в Україні. Глава правління зазначив, що такий механізм уже розробляється.
Як раніше повідомлялось, після шостої масованої ракетної атаки росії на українську енергетичну систему минулого тижня в Україні практично не залишилося неушкоджених великих теплових і гідроелектростанцій, а також вузлових підстанцій Укренерго.
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25 11 2022 09:20 МЕДІА
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