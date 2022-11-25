В Укренерго розповіли про можливість імпорту електроенергії з Європи

Для імпорту електроенергії з Європи в Україну потрібний спеціальний механізм, який зараз розробляють.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в етері телемарафону..

"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. Укренерго забезпечує можливість такого імпорту в обсязі 500 МВт і навіть 600 МВт", – сказав він.

Втім, Кудрицький додав, що потрібні спеціальні механізми для забезпечення такого імпорту, тому що ціна електроенергії в Європі вища, ніж в Україні. Глава правління зазначив, що такий механізм уже розробляється.