В Укрзалізниці запевняють, що 42% вагонів уже з кондиціонерами
"Наразі парк пасажирських вагонів, що використовується у пасажирських поїздах, складає 2930 вагонів, з яких 1232 вагони обладнані системою кондиціювання повітря (42%). Також усі пасажирські вагони обладнані системою примусової вентиляції", - запевнили в "Укрзалізниці", повідомляє "Укрінформ"
Також зазначається, що вже у 455 пасажирських вагонах встановили систему відеоспостереження.
В "Укрзалізниці" додали, що у пасажирських поїздах експлуатується близько 461 тисячі 149 комплектів постільної білизни, а план постачання комплектів постільної білизни для пасажирського господарства на 2018 рік становить 200 тисяч 10 комплектів.
Відзначається, що нині фактично вже придбано 128 тисяч 831 комплект, тобто у 2018 році оновлено 28% постільної білизни.
Разом з тим замінювати скляні чайні кружки у потягах на одноразові стакани в "Укрзалізниці" поки не планують.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила чотири додаткових поїзди з нагоди святкування Дня незалежності.
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