В умовах воєнного стану підполковник СБУ привласнив 100 тисяч, - прокуратура
Оперативники спецслужби встановили, що підполковник СБУ систематично привласнює гроші, які сплачують за реабілітацію так звані "комерційні" клієнти санаторію, повідомляють прес-служби військової прокуратури Південного регіону та СБУ.
Зловмисник залучав клієнтів через знайомі туристичні фірми. Гроші від громадян оформлювались не через касу санаторію, а приймалися безпосередньо у приймальному відділенні, при цьому клієнту видавалися фінансові документи на повну вартість лікування.
Потім посадовець на свій розсуд "визначав" скільки з цієї суми внести до каси лікувального закладу.
Слідство встановило, що в грудні в умовах воєнного стану підполковник присвоїв близько 100 тисяч гривень.ійськова прокуратура спільно зі Службою нацбезпеки на фінансових оборудках заступника начальника із загальних та економічних питань відомчого санаторію СБУ "Одеса".
Про це повідомляють прес-служби військової прокуратури Південного регіону та СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що підполковник СБУ систематично привласнює гроші, які сплачують за реабілітацію так звані "комерційні" клієнти санаторію.
Зловмисник залучав клієнтів через знайомі туристичні фірми. Гроші від громадян оформлювались не через касу санаторію, а приймалися безпосередньо у приймальному відділенні, при цьому клієнту видавалися фінансові документи на повну вартість лікування.
Потім посадовець на свій розсуд "визначав" скільки з цієї суми внести до каси лікувального закладу.
Слідство встановило, що в грудні в умовах воєнного стану підполковник присвоїв близько 100 тисяч гривень.
Фото: vppdr.gp.gov.ua
12 грудня чоловіка затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Під час обшуків у робочому кабінеті було також вилучено "чорну бухг
алтерію".
Фото: vppdr.gp.gov.ua
Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо