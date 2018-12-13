В умовах воєнного стану підполковник СБУ привласнив 100 тисяч, - прокуратура

Підполковник СБУ систематично привласнює гроші, які сплачують за реабілітацію так звані "комерційні" клієнти санаторію

Військова прокуратура спільно зі Службою нацбезпеки на фінансових оборудках заступника начальника із загальних та економічних питань відомчого санаторію СБУ "Одеса".

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник СБУ систематично привласнює гроші, які сплачують за реабілітацію так звані "комерційні" клієнти санаторію, повідомляють прес-служби військової прокуратури Південного регіону та СБУ.

Зловмисник залучав клієнтів через знайомі туристичні фірми. Гроші від громадян оформлювались не через касу санаторію, а приймалися безпосередньо у приймальному відділенні, при цьому клієнту видавалися фінансові документи на повну вартість лікування.

Потім посадовець на свій розсуд "визначав" скільки з цієї суми внести до каси лікувального закладу.

Слідство встановило, що в грудні в умовах воєнного стану підполковник присвоїв близько 100 тисяч гривень.ійськова прокуратура спільно зі Службою нацбезпеки на фінансових оборудках заступника начальника із загальних та економічних питань відомчого санаторію СБУ "Одеса".

Про це повідомляють прес-служби військової прокуратури Південного регіону та СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник СБУ систематично привласнює гроші, які сплачують за реабілітацію так звані "комерційні" клієнти санаторію.

Зловмисник залучав клієнтів через знайомі туристичні фірми. Гроші від громадян оформлювались не через касу санаторію, а приймалися безпосередньо у приймальному відділенні, при цьому клієнту видавалися фінансові документи на повну вартість лікування.

Потім посадовець на свій розсуд "визначав" скільки з цієї суми внести до каси лікувального закладу.

Слідство встановило, що в грудні в умовах воєнного стану підполковник присвоїв близько 100 тисяч гривень.



Фото: vppdr.gp.gov.ua