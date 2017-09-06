В Ужгороді викладача національного університету затримали за вимагання хабара зі студента Зловмисника затримали під стінами навчального закладу

Кандидат юридичних наук вимагав зі студента Ужгородського Національного університету (УжНУ) хабар у розмірі 300 доларів США за успішне складання іспиту.

Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці затримали зловмисника під стінами навчального закладу. Він одержав частину обумовленої суми, повідомляє прес-служба Нацполіції. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо затримання фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нагадаємо, що на Закарпатті під час отримання неправомірної вигоди викрили декана факультету Ужгородського національного університету та її заступника.

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