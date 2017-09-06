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В Японії імператору дозволили зректися престолу вперше за 200 років

Акіхіто стане першим за 200 років імператором, який складе свої повноваження
Верхня палата парламенту Японії схвалила законопроект про процедуру відречення імператора Акіхіто від престолу і передачі Хризантемового трону спадкоємцю.
В Японії імператору дозволили зректися престолу вперше за 200 років Імператор Акіхіто. Фото: taini-zvezd.ru

Монарх стане першим за 200 років імператором, який складе свої повноваження.

Про це повідомляє Japan Times.

Дату зречення встановить уряд Японії спеціальним указом, воно відбудеться у термін не пізніше трьох років з моменту оприлюднення закону про прижиттєве престолонаслідування. Після відходу Акіхіто, його місце може зайняти принц, 57-річний син імператора Нарухіто.

Раніше, 2 червня, законопроект про процедуру відречення імператора Акіхіто схвалила нижня палата парламенту Японії - Палата представників.

Нагадаємо, влітку 2016 року Акіхіто висловив готовність зректися престолу у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

8 серпня прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив про необхідність розробки юридичного механізму зречення від престолу, який раніше не існував через відсутність подібних прецедентів в японській історії.

Акіхіто посідав імператорський трон протягом 27 років - у 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, при якому Японія воювала у Другій світовій війні.

Офіційно Акіхіто вважають 125-м імператором династії, безперервно правлячої Японією з 660 року до нашої ери, коли першим японським монархом став Дзімму.

На сьогодні Акіхіто вважається єдиним правлячим у світі імператором.

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09 06 2017 07:19
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