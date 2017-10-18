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В Японії пілот врятувався, вискочивши з палаючого винищувача

Пожежу гасили близько півгодини
В Японії на зльоті загорівся винищувач F-4. Він вилітав з 100-ї авіабази ВПС Сил самооборони.
В Японії пілот врятувався, вискочивши з палаючого винищувача Скріншот

Про це пише TUT.BY з посиланням на місцевий телеканал NHK News. Обидва пілоти поранені, але змогли вистрибнути з палаючої машини. Відео доступне на сайті місцевого телеканалу.

Очевидці розповіли, що вогонь спалахнув на літаку в 11.45 ранку за місцевим часом. Гасили пожежу близько півгодини.

Винищувач належав до сьомої ескадрильї, цей був тренувальним.

McDonnell Douglas F-4 Phantom II - винищувач третього покоління. Літак розробили за завданням Військово-морського сил США, в основному, з метою захисту кораблів.

Нагадаємо, вчора в Іспанії під час зльоту з авіабази Торрехон-де-Ардос розбився винищувач F-18, пілот загинув.

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18 10 2017 13:40
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