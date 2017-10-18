CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Японії на зльоті загорівся винищувач F-4. Він вилітав з 100-ї авіабази ВПС Сил самооборони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії пілот врятувався, вискочивши з палаючого винищувача
Пожежу гасили близько півгодини
Скріншот
Про це пише TUT.BY з посиланням на місцевий телеканал NHK News. Обидва пілоти поранені, але змогли вистрибнути з палаючої машини. Відео доступне на сайті місцевого телеканалу.
Очевидці розповіли, що вогонь спалахнув на літаку в 11.45 ранку за місцевим часом. Гасили пожежу близько півгодини.
Винищувач належав до сьомої ескадрильї, цей був тренувальним.
McDonnell Douglas F-4 Phantom II - винищувач третього покоління. Літак розробили за завданням Військово-морського сил США, в основному, з метою захисту кораблів.
Нагадаємо, вчора в Іспанії під час зльоту з авіабази Торрехон-де-Ардос розбився винищувач F-18, пілот загинув.
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18 10 2017 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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