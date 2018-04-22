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В Японії померла найстаріша людина світу

Японка Набі Тадзима була останньою відомою людиною, народженою в 19 столітті
На південному заході Японії у віці 117 років померла Набі Тадзима - жінка, яка очолювала список довгожителів світу.
В Японії померла найстаріша людина світу Фото: telegraph.co.uk

Вона зустріла свою смерть в лікарні селища Кикай префектури Кагосіма, куди була госпіталізована ще в січні, повідомляє The Japan Times.

Тадзима народилася 4 серпня 1900 року і була останньою відомою людиною, народженою в 19 столітті. У неї було більше 160 нащадків, у тому числі правнуків.

У Книзі рекордів Гіннеса Тадзима значилася найстаршою жінкою планети з тих пір, як у вересні 2016 року померла мешканка Ямайки Вайолет Браун.

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22 04 2018 14:53
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