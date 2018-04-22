CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа південному заході Японії у віці 117 років померла Набі Тадзима - жінка, яка очолювала список довгожителів світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії померла найстаріша людина світу
Японка Набі Тадзима була останньою відомою людиною, народженою в 19 столітті
Фото: telegraph.co.uk
Вона зустріла свою смерть в лікарні селища Кикай префектури Кагосіма, куди була госпіталізована ще в січні, повідомляє The Japan Times.
Тадзима народилася 4 серпня 1900 року і була останньою відомою людиною, народженою в 19 столітті. У неї було більше 160 нащадків, у тому числі правнуків.
У Книзі рекордів Гіннеса Тадзима значилася найстаршою жінкою планети з тих пір, як у вересні 2016 року померла мешканка Ямайки Вайолет Браун.
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22 04 2018 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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