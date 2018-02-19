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В Японії розробили надтонкий дисплей, який кріпиться до шкіри

Нова інтегрована система поєднує в собі гнучкий дисплей з легким датчиком, що складається з дихаючого електрода і модуля бездротового зв'язку
Група дослідників з Токійського університету розробила надтонкий світлодіодний дисплей, який можна приклеювати на людську шкіру.
В Японії розробили надтонкий дисплей, який кріпиться до шкіри

Такий дисплей може, наприклад, відображати електрокардіограму або інші медичні показники, пише EurekAlert!.

Нова інтегрована система поєднує в собі гнучкий дисплей з легким датчиком, що складається з дихаючого електрода і модуля бездротового зв'язку. Медичні дані, виміряні датчиком, такі як електрокардіограма, можуть бути відправлені бездротовим способом на смартфон або в хмару для зберігання.

Крім датчиків, "шкіра" складається з мережі дрібних діодів. Разом вони утворюють екран, який здатний відображати інформацію з датчиків. На ньому вказується пульс або показники кардіограми. Вчені вважають, що це зручний спосіб спостерігати за організмом.

Новий дисплей набагато більш стійкий до зношування і розтягування, ніж попередні екрани, що носяться. Він побудований на новій структурі, яка мінімізує напруження, що виникає в результаті розтягування на стику твердих матеріалів, таких як мікродіоди і м'які матеріали, такі як еластична проводка - основна причина пошкодження для інших моделей.

"Наш дисплей демонструє просту графіку. Оскільки він виготовлений з тонких і м'яких матеріалів, він може бути деформований вільно. Це буде особливо зручно для літніх людей, яких обтяжують численні медичні прилади", - заявив один з творців дисплея, професор Токійського університету Такао Сомейа.

Експериментальний зразок, який створений на потужностях Dai Nippon Printing, вже може розтягуватися на 45% від початкових розмірів. Екран має роздільну здатність 24х16, чого цілком вистачає для відображення важливих даних.

Датчик шкіри можна носити на шкірі безперервно протягом тижня, не викликаючи запалення. Хоча цей датчик був здатний вимірювати температуру, тиск і електричні властивості м'язів, під час тестування він успішно зареєстрував електрокардіограму.
 

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19 02 2018 21:20
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