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В Єрусалимі теракт на Храмовій горі, є потерпілі

Троє людей дістали вогнепальні поранення
В Єрусалимі стався тракт на Храмовій горі в районі Левових воріт. Унаслідок нападу терористів троє людей дістали вогнепальні поранення.
В Єрусалимі теракт на Храмовій горі, є потерпілі Фото:newsru.co.il

Згідно з даними служби швидкої медичної допомоги МАДА, стан двох поранених оцінюють як критичний, ще один чоловік дістав поранення середнього ступеня тяжкості. Всіх потерпілих було доставлено до лікарні "Адаса Ар а-Цофім", - повідомляє News.ru.

Прес-служба поліції підтвердила інформацію про теракт, повідомивши про нейтралізацію трьох нападників.

Фото: News.Ru 

Як повідомлялося, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-прикордонник.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-поліцейський.

 
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14 07 2017 08:37
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