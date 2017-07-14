В Єрусалимі теракт на Храмовій горі, є потерпілі

В Єрусалимі стався тракт на Храмовій горі в районі Левових воріт. Унаслідок нападу терористів троє людей дістали вогнепальні поранення.

Згідно з даними служби швидкої медичної допомоги МАДА, стан двох поранених оцінюють як критичний, ще один чоловік дістав поранення середнього ступеня тяжкості. Всіх потерпілих було доставлено до лікарні "Адаса Ар а-Цофім", - повідомляє News.ru.

Прес-служба поліції підтвердила інформацію про теракт, повідомивши про нейтралізацію трьох нападників.

Фото: News.Ru

Як повідомлялося, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-прикордонник.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-поліцейський.