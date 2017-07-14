CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Єрусалимі стався тракт на Храмовій горі в районі Левових воріт. Унаслідок нападу терористів троє людей дістали вогнепальні поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Єрусалимі теракт на Храмовій горі, є потерпілі
Троє людей дістали вогнепальні поранення
Фото:newsru.co.il
Згідно з даними служби швидкої медичної допомоги МАДА, стан двох поранених оцінюють як критичний, ще один чоловік дістав поранення середнього ступеня тяжкості. Всіх потерпілих було доставлено до лікарні "Адаса Ар а-Цофім", - повідомляє News.ru.
Прес-служба поліції підтвердила інформацію про теракт, повідомивши про нейтралізацію трьох нападників.
Фото: News.Ru
Як повідомлялося, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-прикордонник.
Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-поліцейський.
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