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"Ісламська держава" вперше здійснила теракт в Ізраїлі і обіцяє нові атаки

ІДІЛ заявила, що атака була першою з багатьох проти ізраїльтян
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-поліцейський.
"Ісламська держава" вперше здійснила теракт в Ізраїлі і обіцяє нові атаки Фото: Moshe Mizrachi/Flash90

Інцидент стався у в п'ятницю ввечері біля Дамаських воріт старого міста Єрусалима. Троє чоловіків, озброєні ножами і саморобною гвинтівкою, напали на 23-річну Хадас Малку, завдавши їй смертельних поранень. Пізніше нападників застрелили поліцейські, повідомляє The Times.

Ізраїльські спецслужби заявили, що цей напад став тривожним сигналом з боку ІДІЛ, яка раніше ігнорувала Ізраїль.

Палестинські угруповання також стверджували, що вони причетні до нападу. Група "Народний фронт звільнення Палестини", повідомила, що два з трьох нападників були її членами. Третій нібито був членом "ХАМАС".

Нагадаємо, що спецслужби Ізраїлю змогли зламати комп'ютери підрозділу терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), яке готувало теракт на борту літака з використанням батареї ноутбука.

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19 06 2017 16:05
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