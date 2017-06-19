"Ісламська держава" вперше здійснила теракт в Ізраїлі і обіцяє нові атаки
Інцидент стався у в п'ятницю ввечері біля Дамаських воріт старого міста Єрусалима. Троє чоловіків, озброєні ножами і саморобною гвинтівкою, напали на 23-річну Хадас Малку, завдавши їй смертельних поранень. Пізніше нападників застрелили поліцейські, повідомляє The Times.
Ізраїльські спецслужби заявили, що цей напад став тривожним сигналом з боку ІДІЛ, яка раніше ігнорувала Ізраїль.
Палестинські угруповання також стверджували, що вони причетні до нападу. Група "Народний фронт звільнення Палестини", повідомила, що два з трьох нападників були її членами. Третій нібито був членом "ХАМАС".
Нагадаємо, що спецслужби Ізраїлю змогли зламати комп'ютери підрозділу терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), яке готувало теракт на борту літака з використанням батареї ноутбука.
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